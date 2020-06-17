"Всего планируется в летний период работа детских лагерей на базе 350 организаций.", — говорится в релизе.

С учетом переноса сроков начала работы организаций отдыха, общее число детей, которые, как запланировано, смогут отдохнуть в лагерях — более 8 тыс.

Открытие лагерей в 2020 году возможно не ранее третьего этапа возобновления деятельности предприятий и организаций. По данным администрации Томской области, для третьего этапа необходимо снижение коэффициента распространения коронавируса с нынешних 1,02 до менее, чем 0,5. Показатель наличия коечного фонда и охват тестированием уже позволяют это сделать.

Обязательными условиями для работы лагерей являются дезинфекция и тестирование персонала на антитела.

Наполняемость отрядов не должна превышать 50%, заезд и выезд детей и персонала следует проводить одномоментно, в лагере отменяются массовые мероприятия и родительские дни, на территории круглосуточно должны находиться минимум два медработника.

Роспотребнадзор выдал организациям 41 предписание с предложениями по проведению капитального или текущего ремонта зданий, систем водоснабжения, канализации, отопления, приобретению оборудования для пищеблоков, медкабинетов, мебели в спальные корпуса.

К началу текущей недели собственники лагерей закупили недостающее технологическое и холодильное оборудование на пищеблоки, план по закупке необходимого инвентаря, мебели в спальные корпуса, медицинские блоки выполнен на 100%.

Кроме того, они подготовили водопроводные сети и сооружения, провели ревизию холодильного и технологического оборудования, косметические ремонты, проводят уборку и противоклещевую обработку территорий лагерей.

Из 350 организаций, планирующих работу в летний период, санитарно-эпидемиологические заключения получили 309, остальные — в работе у экспертов.

Также ведомство проводит в лагерях исследование проб питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.

По последним данным, в Томской области зафиксировано 1 тыс. 370 случаев COVID-19, выздоровело 648 человек, 14 скончалось.