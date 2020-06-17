"Реставрация продолжилась. Специалисты приступили к восстановлению исторического облика беседок. Завершить работы и открыть их для гостей парка планируется до конца сентября", — рассказали в департаменте.

Там уточнили, что ранее специалисты усилили и отреставрировали фундамент беседок-ротонд. Потом полностью перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменив их металлические сердечники. Теперь реставраторам предстоит завершить восстановление деревянных конструкций кровли и куполов.

Ротонды Голицынской больницы входят в число объектов культурного наследия федерального значения.

Беседки-ротонды были возведены в начале XIX века как часть архитектурного ансамбля Голицынской больницы для бедных. Сегодня в здании больницы на Ленинском проспекте располагается Голицынский корпус ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова (Первой градской больницы). Беседки-ротонды на Пушкинской набережной считаются одним из любимых мест для фотосессий у москвичей и гостей столицы.

В департаменте напомнили также, что реставрационные работы на территории парка Горького ведутся уже несколько лет. Так, в 2018 году в парке завершилась реставрация двух боковых крыльев главного входа. В ближайшее время запланирована реставрация грота графа Орлова в Нескучном саду. Садово-парковое сооружение было построено в конце XVIII века.

Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького был основан в 1928 году. Множество павильонов и строений парка, возведенных в разные годы, сохранилось до наших дней.