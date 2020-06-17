При этом из соображений безопасности экспозиционные и выставочные залы остаются закрытыми на неопределенный срок, отмечается на сайте "Херсонеса Таврического".
С 18 июня до конца года будет действовать акция с бесплатным посещением музея-заповедника для медработников.
В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. "Херсонес Таврический" закрыл экспозиции для посетителей 20 марта.
Херсонес — древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. Заповедник в 2013 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Указом президента России Владимира Путина "Херсонес Таврический" в декабре 2015 года отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.