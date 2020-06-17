"Вводится ограниченный режим посещения: обязательно соблюдение дистанции в 1,5-2 метра, экскурсионные группы будут до пяти человек. У нас территория большая — более 40 га — думаем, места хватит всем", — сказал представитель музея-заповедника.

При этом из соображений безопасности экспозиционные и выставочные залы остаются закрытыми на неопределенный срок, отмечается на сайте "Херсонеса Таврического".

С 18 июня до конца года будет действовать акция с бесплатным посещением музея-заповедника для медработников.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. "Херсонес Таврический" закрыл экспозиции для посетителей 20 марта.

Херсонес — древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. Заповедник в 2013 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Указом президента России Владимира Путина "Херсонес Таврический" в декабре 2015 года отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.