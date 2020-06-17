В 2019 году средняя загрузка столичных отелей в высокий сезон составляла 88%, а ADR (average daily rate, средний тариф за номер — ИФ) — 12 тыс. рублей. Соответственно, рынок генерировал около 876,5 млн рублей в сутки. В настоящее время загрузка снизилась до 15%, а ADR — до 3,2 тыс. рублей. Учитывая объем действующего номерного фонда отели Москвы сейчас зарабатывают лишь 27,9 млн рублей, и, соответственно, недополученная прибыль составляет 848,5 млн рублей.

В настоящее время в Москве насчитывается около 83 тыс. номеров, из которых действует только 70%: остальные отельеры предпочли приостановить деятельность на время пандемии. "Несмотря на снятие режима самоизоляции в Москве, ситуация на гостиничном рынке остается катастрофической", — приводятся в сообщении слова руководителя подразделения компании Rusland SP Hospitality Людмилы Фроловой.

Средняя загрузка отелей Петербурга в сезон белых ночей составляет около 90% при ADR в 8 тыс. рублей, отмечается в исследовании, и, таким образом, плановая выручка отелей составила бы около 167,7 млн рублей в день. В настоящее время средняя загрузка упала до аналогичного со столицей показателя — 15%, а действующий номерной фонд — с 23,3 тыс. до 7 тыс. номеров. ADR снизился до 1,5 тыс. рублей. На сегодняшний день отели Петербурга генерируют только 1,5 млн рублей в сутки, а ежедневные убытки составляют около 166 млн рублей.

"Стоит отметить, что положительная динамика все-таки есть. За последнюю неделю начали появляться брони на июль-август и следующий туристический сезон. Безусловно, 2020 год не идет ни в какое сравнение с 2019 годом, однако, по результатам высокого сезона мы ожидаем, что средняя загрузка отелей составит хотя бы 30%", — отметила Людмила Фролова.

Rusland SP основана в 2014 году, является консультантом по инвестициям и девелопменту во всех сегментах недвижимости РФ и Европы.