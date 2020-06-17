"Сейчас обсервация по прилету в Калининградскую область отсутствует для жителей региона и тех, у кого здесь есть жилье. В ближайшее время (ориентировочно 22-24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее 2-х ночей)", — написал он на своей странице в Instagram.

Алиханов добавил, что сейчас также обсуждается необходимость для прибывающих предоставлять справку об отсутствии COVID-19, обновленная информация появится в ближайшее время.

С 24 июня чартерную полетную программу в регион начнет выполнять туроператор "Библио-Глобус".

"Летние кафе и летние веранды ресторанов также ориентировочно заработают 22-24 июня. Предпринимателям необходимо будет соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора", — заметил он.

Губернатор сообщил, что по состоянию на 16 июня в области подтверждено 2124 случая COVID-19 (прирост за сутки составил 12 человек), скончались 34.