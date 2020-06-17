"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 20 июля 2020 года включительно", — сообщает туркменский авиаперевозчик.

Таким образом, еще на месяц приостановлены международные рейсы из Ашхабада и обратно в города: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Алматы, Абу-Даби, Амритсар, Бирмингем, Минск, Стамбул, Франкфурт-на-Майне, Бангкок, Дели, Дубай, Пекин.

Пассажирам отменных рейсов авиакомпания предлагает подать заявление на возврат денежных средств по месту приобретения билета, или же дождаться возобновления рейсов и перебронировать авиабилет.

Ранее сообщалось, что в связи с угрозой коронавируса "Туркменские авиалинии" в марте 2020 года приостановили практически все международные регулярные авиарейсы. В конце марта приостановка авиарейсов рейсов была продлена до 20 мая, а затем — до 20 июня.

По официальным данным, в Туркменистане случаи заражения коронавирусом COVID-19 не зарегистрированы.