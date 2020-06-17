Прямые рейсы по маршруту Новый Уренгой — Казань запланированы раз в неделю с 25 июня по четвергам. Перелеты по маршруту Новый Уренгой — Махачкала будут осуществляться с 4 июля по субботам с транзитной посадкой в Самаре.

Первые рейсы из Нового Уренгоя в Оренбург появятся в июне (по субботам). Рейсы в Уфу будут выполняться в июне трижды в неделю (по средам, четвергам и воскресеньям), а с июля — четыре раза в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям).

Все полеты запланированы на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 вместимостью сто человек. Каждый самолет перед вылетом проходит специальную обработку, всех пассажиров перевозчик обеспечивает масками и перчатками.

Помимо новых рейсов, "ИрАэро" в рамках летнего расписания выполняет рейсы из Нового Уренгоя в Москву ("Домодедово"), Самару и Волгоград.

Аэропорт Нового Уренгоя входит в холдинг "Аэропорты регионов".

"ИрАэро" базируется в Иркутске, авиапарк состоит из самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-26-100, Bombardier CRJ-200 LR, Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95B, RRJ-95LR) и Boeing-777-200ER. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 40 городов России, а также в города ближнего и дальнего зарубежья.