"Сегодня утром на поиски терпящих бедствие вылетел вертолет Ми-8 с группой спасателей отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области", — говорится в сообщении.

Информация о том, что в районе истоков горных рек могут находиться терпящие бедствие туристы, поступила в центр управления в кризисных ситуациях иркутского управления МЧС вечером 15 июня. Очевидец сообщил, что на берегу реки Китой в Окинском районе Бурятии им был замечен баннер из светлой ткани, растянутый между кустами, на котором углем была сделана надпись "SOS 14.06.20 г." и выведена стрелка, указывающая вверх по реке, к устью реки Китой-Кин, с уточнением расстояния в 5 км. Рядом мужчина обнаружил часть лопасти от аэролодки.

Накануне поступила информация из полиции о заявлении жительницы Ангарска Иркутской области об исчезновении ее мужа с товарищем 1975 и 1976 годов рождения, они ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой и не выходят на связь.

Иркутским управлением МЧС был подготовлен вертолет Ми-8 для поисков пропавших туристов, но из-за погодных условий поиски с воздуха во вторник оказались невозможны, вертолет вылетел утром в среду.