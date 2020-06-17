За последние сутки в Израиле выявили 258 новых случаев заражения, больше всего в Тель-Авиве, который считается сейчас эпицентром новых заражений. В Израиле коронавирусом на настоящий момент болеют свыше 3,7 тыс. человек, а всего он выявлен у 19,4 тыс. Скончались при этом 302 человека.

По последним данным, еще 39 человек госпитализированы в Израиле с COVID-19 в состоянии средней тяжести, и среди них 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Израиле в середине марта ввели меры предосторожности, а затем и режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Эта страна одна из первых в мире закрыла свои границы для туристов. Ослаблять ограничительные меры начали в конце мая и начале июня.