Планируется обсудить предложения партии по развитию и дополнительным мерам поддержки отрасли, в том числе, экономическим и законодательным, отметили в пресс-службе партии.
В повестке также вопрос развития государственно-частного партнерства, поддержки социально-ориентированных НКО, работающих в сфере туризма, и привлечения молодых кадров в отрасль.
В совещании примут участие руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, представители туристической индустрии и общественных объединений.
Сегодня в 09:28
Медведев проведет совещание по развитию внутреннего туризма
МОСКВА. 17 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС — Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в среду проведет совещание по развитию внутреннего туризма.
Планируется обсудить предложения партии по развитию и дополнительным мерам поддержки отрасли, в том числе, экономическим и законодательным, отметили в пресс-службе партии.