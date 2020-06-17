Планируется обсудить предложения партии по развитию и дополнительным мерам поддержки отрасли, в том числе, экономическим и законодательным, отметили в пресс-службе партии.



В повестке также вопрос развития государственно-частного партнерства, поддержки социально-ориентированных НКО, работающих в сфере туризма, и привлечения молодых кадров в отрасль.



В совещании примут участие руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, представители туристической индустрии и общественных объединений.