"С 21 июня мы планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край. Но проверка температурного режима и сдача теста на коронавирус сохраняется. И, конечно, мы должны будем точно знать, в какое место едет тот или иной гость", – сказал глава региона в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, пляжный отдых на курортах Кубани будет организован согласно требованиям Роспотребнадзора, особое внимание будет уделено соблюдению дистанции.

"Если же, несмотря на все меры предосторожности, в каком-либо санатории появится локальная вспышка, будет выявлен больной коронавирусной инфекцией, то этот санаторий станет обсерватором", – подчеркнул глава региона.

При этом Кондратьев выразил уверенность, что курортный сезон-2020 года будет успешным.

Ранее Кондратьев продлил карантин в Краснодарском крае до 21 июня. Однако 11 июня он разрешил открыться отелям с номерным фондом не более 50 комнат. В такие отели туристы могут селиться без ограничений. Для заселения в санатории нужны справки об отсутствии коронавируса и контактов с заболевшими.