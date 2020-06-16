"В соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора и Министерства просвещения с 1 июля РФ "Орленок" примет порядка 1800 детей из Краснодарского края. Это соответствует требованиям обеспечить загрузку не более 50% от общего количества мест", — сказал Джеус.

В настоящее время, добавил он, в центре завершаются последние приготовления к началу сезона.

"Безусловно, открытие в условиях продолжающейся в стране и мире пандемии накладывает на нас всех дополнительную ответственность за безопасность наших юных воспитанников. В "Орленке" будет реализован полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий", — подчеркнул собеседник агентства.

В числе первоочередных мер — допуск к работе персонала по результатам анализа на наличие антител к COVID 19, одномоментный заезд работников лагеря без выезда в течение смены. Работа персонала пищеблоков с использованием масок и перчаток.

Также одномоментно планируется завезти в "Орленок" и детей. При этом, по словам Джеуса, будут усилены мероприятия входного контроля.

"Все без исключения дети перед заездом должны будут сдать по месту жительства тесты на короновирус и при поступлении иметь на руках соответствующие документы. Это — одно из главных правил приема", — отметил директор детского центра.

Всероссийский детский центр "Смена" (поселок Сукко города-курорта Анапа) также планирует открыть летний сезон с 1 июля в соответствие с рекомендациями Минпросвещения РФ.

"Минпросвещения рекомендует нам начать летнюю кампанию с 1 июля. Однако окончательное решение о начале работы будут принимать власти Краснодарского края с учетом фактической санитарно-эпидемиологической ситуации", — сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Юг" в медиацентре лагеря

ВДЦ "Смена" как и "Орленок" планирует работать с наполняемостью групп не более 50%, при этом в центре рассматривают возможность сокращения смен с 21 до 14 дней.

"Всероссийским детским центрам и лагерям из-за коронавируса пришлось скорректировать планы реализации летней оздоровительной кампании 2020 года. Открытие возможно не ранее третьего этапа снятия ограничительных мероприятий. Вопросов по летнему сезону 2020 года еще остается много, но мы активно готовимся к встрече детей", — подчеркнули в медиацентре.