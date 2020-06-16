Лица, которые собираются уехать из Пекина, должны иметь при себе медицинскую справку об отсутствии у них COVID-19.

Ранее в Пекине повысили уровень опасности из-за коронавируса и ввели масштабные ограничительных меры. Столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома.

Кроме того, все начальные и средние школы в Пекине закрываются, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения. Прекращена работа университетов, закрыты все развлекательные и спортивные объекты.

Власти Пекина назвали ситуацию в столице "чрезвычайно серьезной".

За минувшие сутки в столице Китая выявили 27 новых случаев заболевания. Таким образом, за прошедшие пять дней число заразившихся в Пекине превысило 100 человек. Последние случаи связываются со вспышкой инфекции на продуктовом рынке в южной части Пекина.