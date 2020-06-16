По измененному маршруту через участок Морозовская — Волгодонская — Куберле пойдет поезд N465/466 Астрахань — Имеретинский курорт. Состав будет курсировать через день по нечетным числам.

Пассажиры получат возможность добираться со станции Волгодонская этим поездом также в Волгоград и Краснодар.

Как написал на страничках в социальных сетях губернатор региона Василий Голубев, продажи билетов на данный поезд откроются в среду. Он также отметил, для возобновления движения через Волгодонск, которое было приостановлено в 1997 году, были проведены восстановительные работы на участке Морозовск — Волгодонск.

Как сообщалось ранее, РЖД запустили движение на расконсервированном участке Морозовская — Волгодонская в марте 2017 года. Предполагалось, что на первом этапе данный участок будет задействован для перевозок грузов. Запуск пассажирского движения был запланирован на 2020 год.

Восстановительные работы на участке были начаты в конце 2016 года. В январе 2017 года на объект привлекли 6 путевых колонн из Батайска, Армавира, Тимашевска, Тихорецка и Прохладного. В общей сложности железнодорожники восстановили и отремонтировали порядка 50 км пути. Общая протяженность участка составляет около 170 км.

Решение о расконсервации принято руководством ОАО "РЖД" в связи с увеличением грузопотока в направлении южных портов и пассажиропотока к черноморским здравницам. Расконсервация участка Морозовская — Волгодонская позволила перенаправить часть поездов с участка между Лихой и Ростовом-на-Дону, который остается одним из самых загруженных на СКЖД.

Участок пути Морозовская — Волгодонская был законсервирован из-за нерентабельности.