Это решение последовало после того, как ранее Управление гражданской авиации Китая дало согласие на возобновление рейсов авиакомпаниями Delta Air Lines и United Airlines.

Представитель американского ведомства отметил, что министерство "приветствует это действие" со стороны Китая и "стремится к возвращению к нормальному режиму в соответствии с двусторонними соглашениями о воздушном транспорте между США и Китаем".

В министерстве США указали, что готовы к дальнейшим переговорам с Пекином о возможности наращивания количества авиарейсов между странами, число которых было сокращено в связи с пандемией коронавируса.

С начала вспышки коронавируса в США зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения, в Китае — около 83 тыс.