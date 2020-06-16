Как сообщили "Интерфаксу" в центре, в ночь на 15 июня лама Луна родила детеныша. Его пол пока неизвестен. Трепетная мать к нему никого не подпускает. Сотрудники предложили желающим придумать имя ламаненку.

"Интересен тот факт, что детеныш появился на свет в день основания юннатского движения. Получился двойной праздник", — отметил собеседник агентства.

Зоопарк в Сыктывкаре организовали в 2002 году на базе животноводческого павильона республиканской станции юных натуралистов и опытников сельского хозяйства. Он официально зарегистрирован в Евро-Азиатской региональной Ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). В настоящее время в коллекции зоопарка насчитывается около 300 животных 94 видов. Особо уникальны зеленая мартышка, темный тигровый питон, шиншиллы, семейства носух и лам, крокодиловый кайман.