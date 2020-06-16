"Законопроект поступил в Минтруд России и будет рассмотрен в установленном порядке", — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс" во вторник в ответ на запрос агентства.

Вместе с тем, в Минтруде напомнили, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово.

"Любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и работниками", — подчеркнули в ведомстве.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в Минтруд разработанный им законопроект о сокращении количества новогодних праздничных дней в следующем году, чтобы минимизировать последствия пандемии коронавируса для экономики.

"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций, мною разработан законопроект, которым предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января. Указанные изменения будут действовать только в 2021 году. Прошу выразить позицию министерства труда и социальной защиты РФ по указанным предложениям", — говорится в письме Кутепова на имя главы министерства Антона Котякова.

Сенатор отмечает, что в связи с распространением коронавируса указами президента РФ в стране были установлены нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля, с 4 по 30 апреля и с 6 по 8 мая.

Одновременно с этим, в период с 30 марта многие сотрудники переведены на неполный рабочий день, а также на другие режимы, предполагающие свободный график работы, говорится в письме.

"В объявленные президентом РФ нерабочие дни работодатели обязаны были сохранить и выплачивать заработную плату сотрудникам, в том числе и при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении. Режим нерабочих дней не учитывается как отпуск, и работодатель обязан предоставить очередной отпуск работнику, несмотря на то, что до июня 2020 года (2 месяца) рабочий режим был существенно ограничен", — отмечает Кутепов.

По его словам, согласно производственному календарю на 2020 год, рабочих дней в году должно быть 247, а выходных 118 (с учетом суббот, воскресений и праздничных дней). Однако фактически, с учетом нерабочих дней, которые были установлены в связи с развитием коронавирусной инфекции, а также с учетом дополнительных выходных дней 24 июня и 1 июля, количество выходных дней составляет 120, а дополнительно нерабочих дней — 27.

"Таким образом, уже за первые 6 месяцев 2020 года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих, и количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%", — говорится в письме министру.

Сенатор также обратил внимание на то, что ряд предприятий и организаций не вышли на работу и после майских праздников, так как снятие ограничений в регионах проходит по-разному и поэтапно.