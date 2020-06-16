"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", — говорится в пояснительной записке к законопроекту сенатора, с которой ознакомился РБК.

По мнению Кутепова, такая мера позволит поддержать экономику страны и компенсировать потери от введения в 2020 году вынужденных нерабочих дней, призванных замедлить распространение COVID-19.

Также он отметил, что после майских праздников, когда режим нерабочих дней формально закончился, многие предприятия и организации не вернулись к полноценной работе, так как «снятие ограничений в разных регионах проходит по-разному».

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, новогодними каникулами являются дни с 1 по 6 января, а также 8 января. Также учитывается праздник Рождества Христова, который отмечают 7 января.