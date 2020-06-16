"Территория Соловецкого архипелага — это территория Архангельской области, данные острова находятся в нашей юрисдикции, поэтому на них распространяется указ 28-у, который до 30 июня распространяет ограничения по бронированию мест приема и размещения граждан", — сказал Вахрушев, подчеркнув, что эти средства размещения не имеют права принимать туристов.

Он отметил, что в Архангельской области продажа авиабилетов и билетов на водный транспорт разрешена только жителям Соловков, по спискам администрации Соловецкого сельского поселения или в исключительных случаях по решению оперштаба.

"У меня большая просьба ко всем ответственным и безответственным гражданам поберечь данную территорию, потому что все мы понимаем, что когда на таких локальных местах что-то происходит, это чревато последствиями", — отметил глава оперштаба.

Вахрушев также отметил, что он попросит сотрудников полиции и муниципалитета провести "тотальную проверку мест размещения, в том числе частных квартир и домов".

Он добавил, что врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в курсе, что туристы продолжают приезжать на Соловки. Как полагает Вахрушев, Цыбульский и глава Карелии Артур Парфенчиков обсудят эту проблему.

Как сообщалось, 15 июня власти Карелии сняли запрет на экскурсионные и туристические поездки водным транспортом по Белому морю из Карелии до Соловецких островов.