"Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила в ближайшее время подготовить комплексный план реставрации церкви (апостолов) Петра и Павла на Синичьей горе и дала поручения профильным департаментам министерства оказать содействие в этом вопросе (областному правительству)", — говорится в информации пресс-службы.

Согласно летописным источникам, церковь Петра и Павла была построена в последней трети XII века. Она является одним из немногих дошедших до наших дней памятников русской архитектуры домонгольской поры и охраняется ЮНЕСКО.

Как сообщалось, церковь пострадала в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные годы храм пришел в аварийное состояние.