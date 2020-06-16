"Мы с 8 июня открыли курорт для гостей, но только инфраструктуру на свежем воздухе. К сожалению, мы не попали под категорию отелей с номерным фондом до 50 номеров, которым уже разрешено открыться. Поэтому только с 1 июля у нас будут открываться отели. Все брони идут на июль-август. Гости, которые хотели приехать в июне, также переносят брони на эти месяцы", — рассказала она.

По словам Филипенковой, спрос стал более активным примерно 7-10 дней назад, когда у туристов появилась более точная информация о перевозках, необходимости каких-то справок и других ограничениях.

"Когда туристы получили больше ответов на вопросы, мы заметили, что рост бронирований идет. Конечно, если брать в целом результаты по летнему сезону и сравнивать с прошлым годом, они будут ниже по выручке, количеству гостей. Но мы надеемся, что они будут незначительно ниже. Потому что, хотя зимний сезон неожиданно прервался, сейчас мы, открыв курорт, можем предложить тем, кто не успел покататься на лыжах покататься в цирке на высоте 2200 метров", — добавила она.

Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня. Однако 11 июня губернатор региона Вениамин Кондратьев разрешил открыться отелям с номерным фондом не более 50 комнат. В такие отели туристы могут селиться без ограничений. Для заселения в санатории нужны справки об отсутствии коронавируса и контактов с заболевшими.

Заместитель гендиректора туроператора TUI Россия Александр Сирченко добавил, что восстановлению внутреннего туризма очень мешает неопределенность с открытием регионов и отсутствие точно информации по этапам снятия карантинных мер. "Если не будет четкого понимания, какие меры безопасности действуют в регионе, туристы не поедут", — подчеркнул он.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что с 15 июня субъекты начали постепенно снимать ограничения на поездки, а туристический сезон во всех регионах России должен начаться 1 июля.