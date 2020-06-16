"Пляжи Бенидорма вновь открыты и работают по программе Benidorm Beach Safety, чтобы жители города и туристы могли отдыхать безопасно. Пляжи поделены на 12 бесплатных секторов, часть из которых отведена специально для людей старше 70 лет. Каждый сектор разделен на индивидуальные участки площадью по 16 кв. м каждый (всего более 5000 участков)", — рассказали в турофисе.

В общей сложности песчаная зона пляжа поделена на 20 секторов (12 из них бесплатны). На каждом индивидуальном участке смогут расположиться от 1 до 4 человек. Есть два типа бесплатных секторов: зеленые – для посетителей старше 70 лет, и синие – для всех категорий граждан. Пожилые люди смогут выбрать любой сектор.

"Вход на пляжи будет контролировать специальный персонал. В ближайшее время (до 1 июля) будет запущен онлайн-сервис, с помощью которого место на пляже можно будет забронировать заранее. До этого момента доступ будет осуществляться без предварительной записи", — отметили в турофисе.

Пляжи открыты с 9:00 до 21:00. Место на пляже будет бронироваться на весь день, но в пиковые дни могут быть введены две смены посещения – утренняя и вечерняя.

Чрезвычайное положение в Испании будет отменено 22 июня, с этого дня страну смогут посещать иностранные туристы. Карантин по прибытии также будет упразднен. Для стран, не входящих в Шенген, Испания откроет границы с 1 июля – но при условии, что эпидемиологическая обстановка там такая же или лучше, чем в странах ЕС.

По состоянию на середину июня в Испании заразились COVID-19 свыше 242 тыс. человек, скончались 27 тысяч.