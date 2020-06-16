"У нас открыты карантинные посты в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на границе с Краснодарским краем. Но требования сейчас смягчены и в сторону туриста, и в сторону отельера. Работают те санаторно-курортные учреждения, которые имеют медицинскую лицензию. Это у нас где-то 54 санатория. Открывается также средний и малый бизнес – те гостиницы и здравницы, которые имеют до 50 номеров", — сказал он на круглом столе, организованном газетой "Аргументы и факты".

По словам Петрова, Анапа открыта для неорганизованных туристов, планирующих проживать в малых отелях.

"Никаких препятствий для того, чтобы к нам прибыл отдыхающий нет, если он проживает в отелях до 50 номеров. Можно заселяться, а уже отельеры или санатории будут отвечать за мероприятия санитарно-эпидемиологического благополучия", — добавил замглавы курорта.

При этом если турист приезжает в большие санаторно-курортные учреждения, нужна путевка, справка об отсутствии COVID-19 и справка об эпидемиологическом окружении. "Но гостиницы до 50 номеров, которые работают, у них ограничений практически нет, справки не нужны. Единственное, что прибывающий должен понимать, что несет ответственность перед окружающими за свое здоровье", — подчеркнул он.

По словам Петрова, в четверг пройдет очередное заседание краевого штаба, где могут введены еще ряд смягчительных мер.

"Санитарная обстановка в Анапе стабильная, не вызывает опасений в плане приема отдыхающих. Анапа – специфический курорт, это бальнео- и водолечение, в том числе даже от последствий коронавируса. На пляжных территориях введены ограничения по социальному расстоянию. Пребывание отдыхающих разграничено. Остальных мер, которые бы серьезно препятствовали приезду отдыхающих нет. Море открыто, оно чистое, и мы ждем гостей", — сказал он.

Малые гостиницы, имеющие не более 50 номеров, возобновили работу в Краснодарском каре с 12 июня. При этом карантин в регионе продолжает действовать до 21 июня для приезжающих из других субъектов РФ.