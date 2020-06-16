"Мы очень рады сообщить, что центр Помпиду откроется 1 июля", — говорится в сообщении.

Первая после возобновления работы музея выставка будет посвящена американскому деятелю искусства болгарского происхождения Христо Явашеву, который ушел из жизни в мае этого года.

Художник прославился своими работами посредством реализации концепции "ампакетаж" — обертывание или упаковка различных предметов разнообразными материалами.

Центр Помпиду — культурный центр, расположенный в 4-м округе Париже. Главным образом, в нем представлено современное искусство.

Музеи во Франции в рамках ослабления ограничительных мер, введенных в марте для борьбы с коронавирусом, получили разрешение постепенно открываться с середины июня.

Посетителей уже начал принимать Версальский дворец, парижский Лувр начнет работать 6 июля, а музей Орсе — с 23 июня. Открытие Эйфелевой башни запланировано на 25 июня.