Как сообщалось, Роспотребнадзор выпустил разные рекомендации по работе в условиях пандемии для санаториев и отелей. Требования для санаториев гораздо строже, среди наиболее тяжело выполнимых – тестирование всего персонала на коронавирус каждую неделю и обязательные справки об отсутствии вируса и отсутствии контактов с заболевшими для всех клиентов.

Как отметил Барзыкин, в Краснодарском крае из 200 здравниц после 1 июня открылись менее половины, потому что затраты на выполнение новых требований очень высокие.

"Санатории в июне работают в основном в минус. Мною было предложено через ТПП субсидировать эти траты на персонал, потому что им дешевле не работать. Порядка двух миллионов обходится здравницам тестирование. С 1 июля все объекты размещения будут открываться, и санатории в этих условиях окажутся неконкурентоспособными. По мере изменения ситуации должны меняться и те меры, которые были необходимы 1 июня, но в которых, возможно, уже нет необходимости 15 июня. А если она есть, то такие меры необходимы для всех", — сказал Барзыкин на круглом столе, организованном газетой "Аргументы и факты".

Он напомнил, что Роспотребнадзор смягчил требования для отелей, убрав обязательное еженедельное тестирование персонала.

Директор санатория "Родник" в Анапе Владимир Кузьменко не понимает, почему требования Роспотребнадзора такие строгие, а для отелей до 50 мест нет никаких ограничений.

"Почему в отели до 50 номеров люди могут просто заезжать? У них нет ни врачей, ни своих пляжей, они будут соприкасаться с другими туристами и на море, и в магазинах. Я в этом не вижу логики. Вы либо дайте всем такие же условия, либо никому", — сказал он.

Барзыкин добавил, что более жесткие требования к санаториям с медицинской лицензией связаны с тем, что они открывались раньше других средств размещения в тестовом режиме.

Начало туристического сезона в России в этом году запланировано на 1 июля.