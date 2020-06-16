Так, "Билайн" увеличит стоимость минуты исходящего звонка и одного SMS-сообщения с 2,03 рубля до 2,5 рубля. Тарифы на интернет тоже поменяются. Сейчас первые 3 Мб в день стоят 2,03 рубля за 1 Мб, а затем абоненту на сутки дается 110 Мб по цене 203,39 рубля. С 17 июня по умолчанию абонентам будут подключать безлимитный тариф за 249 рублей, но на максимальной скорости будет доступно только 100 Мб, а дальше скорость упадет до 128 Кбит/сек.

Как отмечает газета со ссылкой на экспертов, вслед за "Билайн" цены на роуминг в Крыму могут поднять и другие мобильные операторы, поскольку все сотовые компании столкнулись с падением выручки от международного роуминга из-за карантина. Ожидается, что трафик на полуострове вырастет значительно, поскольку летом россияне поедут отдыхать преимущественно на отечественные курорты. Корректировка цен может произойти в течение нескольких недель.

В МТС, "Мегафон" и "Тинькофф Мобайл" возможное повышение тарифов прокомментировать изданию отказались. В свою очередь в Tele2 заявили, что не планируют повышать цены на роуминг в Крыму и Севастополе.

В Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) изданию сообщили, что внимательно изучают вопрос изменения тарифов. ФАС готов принять меры в случае, если "Билайн" не сможет обосновать изменения расценок.

"Из-за угрозы санкций ситуация с роумингом в Крыму всегда была особенной — на полуострове нет сетей операторов "большой четверки", все российские сотовые компании работают там в режиме национального роуминга и имеют контракты с местными компаниями", — отмечает издание.