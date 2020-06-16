"В условиях устойчивой жаркой погоды многие жители области начали купаться на пляжах. К сожалению, за неделю — с 7 по 14 июня — в области утонули 10 человек, один из них ребенок. В этой связи принято решение внести изменение в соответствующее постановление губернатора (...), открыть пляжный сезон", — сказала Павлова.

Она добавила, что пока пляжи были закрыты, спасательные службы на них не работали.

"Большая часть утонула в водоемах в не обустроенных пляжных зонах и не имеющих спасательной службы, но мы считаем, что открытие пляжей позволит улучшить ситуацию", — подчеркнула замгубернатора.

Согласно постановлению губернатора, работа пляжей осуществляется с при условии обеспечения соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, социального дистанцирования.

Также с 16 июня региональные власти сняли ограничение на работу людям старше 65 лет, которое было введено с середины марта для обеспечения их безопасности.

Что касается фитнес-залов и бассейнов, их планируется открыть для посещения 19 июня. Дата открытия основных залов кафе и ресторанов пока не определена.

Как сообщалось ранее, с 13 июня в Белгородской области разрешено работать по выходным непродовольственным магазинам и рынкам, которые из-за режима ограничений работали только по будням. Также было разрешено работать предприятиям сферы услуг, таким как косметологические, массажные салоны, спа-салоны, бани, сауны, солярии. Сняты ограничения для занятий спором для профессионалов, и разрешено проведение спортивных соревнований, но без зрителей.

С 6 июня в регионе были открыты летние кафе, парки, скверы, рекреационные зоны, музеи, библиотеки, выставочные залы с учетом пребывания в них в индивидуальном режиме и соблюдением требований, предъявляемых Роспотребнадзором.

По оперативным данным на 16 июня, общее количество зараженных в Белгородской области составило 3 тыс. 514 человек. Прирост инфицированных за сутки — 72. Госпитализированы 528 человек, 26 из них подключены к ИВЛ. 39 человек скончались, 2 тыс. 8 — выздоровели.

В режиме самоизоляции в домашних условиях находятся около 4 тыс. жителей региона, в обсерваторе — 92 человек.