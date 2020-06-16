"В 2020 году их будет на порядок меньше. С 1 июля более 5-7 тысяч детских учреждений откроются", — сказал он на пресс-конференции.

Еникеев также сообщил, что почти в 500 детских оздоровительных учреждениях по всей России были обнаружены нарушения пожарной безопасности.

"У нас на сегодняшний день есть вопросы к 486 объектам (детским учреждениям — ИФ), зданиям с нарушениями требований пожарной безопасности", — сказал он.

Еникеев отметил, что наибольшее количество нарушений было зафиксировано в учреждениях в Татарстане, Башкортостане, на Алтае, в Чувашии, Ставропольском крае, Приморском крае, Крыму, Краснодарском крае и республике Саха.

Директор департамента добавил, что главной причиной пожаров в детских учреждениях по-прежнему остаются электротехнические неисправности, которые составляют 98% от общего числа пожаров.