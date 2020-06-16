Как говорится в сообщении, на втором этапе в регионе с частичной загрузкой начнут работать гостиницы, санатории, в том числе детские.

"Мы планируем, что при благополучном развитии ситуации с коронавирусом третий этап снятия ограничений можно будет начать в конце июня этого года. А это значит, что откроются парки и скверы, пляжи, заработают летние оздоровительные лагеря для детей. Можно будет сходить в музей, на премьеру в театр, посидеть в кафе", — отмечает пресс-служба.

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на вторник заболевание COVID-19 подтвердилось у 4557 человек. Еще 49 положительных тестов находятся на подтверждении регионального минздрава. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 4606 человек. Число выздоровевших в Рязанской области 2303 человек.