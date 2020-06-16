"В целом по году ожидается снижение объемов по выручке, по пассажиропотоку вплоть до 50%, это мировая статистика. Авиакомпанию "Аврора" в меньшей мере это коснулось, потому что у нас достаточно развита внутренняя сеть. Но, тем не менее, в апреле наше снижение объемов (пассажиропотока — ИФ) составило 87%, в мае и июне мы постепенно нарастили объемы. В июне снижение составляет 77% пассажиропотока по сравнению с прошлым годом", — сказал он на VI Тихоокеанском туристском форуме, который проходит в режиме онлайн 16-18 июня.

Топ-менеджер отметил, что "государством сделано все, чтобы максимально снизить влияние коронавируса на нашу отрасль". В марте государство "практически обнулило авиационные сборы для Дальнего Востока, а это значительная составляющая в себестоимости авиаперевозок", из федерального бюджета выделены 23 млрд рублей субсидий авиакомпаниям, и они "их постепенно получают", сказал он. Предусмотрена помощь из резервного фонда для аэропортов. Предоставляются отсрочки по налогам, "выдаются кредиты на выплату заработной платы, которые в итоге могут по истечению времени стать беспроцентными". Снизилась стоимость авиационного топлива.

"Все это значительно облегчило нашу жизнь в текущий момент и гарантирует нам по мере восстановления спроса скорейшее возвращение к нормальному ритму и нормальному темпу жизни. Хотя до полного восстановления нам далеко, и двигаться к этому придется еще долго и долго", — отметил Тыщук.

Он добавил, что если бы не было обязательных мер двухнедельной обсервации по коронавирусу в некоторых дальневосточных регионах, то "пассажиры бы с большим удовольствием приходили на борт воздушного судна". Тыщук обратился к руководству субъектов Дальневосточного федерального округа с предложением, чтобы "максимально быстро эти ограничения были сняты, так как это будет способствовать все же передвижению наших людей и восстановлению нормальной деловой активности".

"Приняты все меры, чтобы летать было безопасно, и мы ждем пассажиров на наших бортах", — добавил он.

Тыщук подчеркнул, что "Аврора" выполняет все меры безопасности, введенные на воздушных судах из-за коронавируса. Это ношение масок и перчаток на протяжение всего полета, дезинфекция рук, одноразовая посуда, упакованное питание, нахождение пассажиров во время полета в режиме "пристегните ремни" и посещение туалетных комнат строго с соблюдением социальной дистанции.

"Мы призываем пассажиров летать как можно чаще. На борту воздушного судна заражение вирусной инфекцией практически невозможно: система очистки воздуха фильтрами позволяет говорить о том, что в салоне происходит фильтрация максимальной чистоты. Пассажирам нечего опасаться за свое здоровье", — заключил он.

Как сообщалось, авиакомпания "Аврора" в 2019 году перевезла почти 1 млн 658 тыс. пассажиров, что на 2,2% больше, чем в 2018 году.

До пандемии коронавируса "Аврора" на регулярной основе выполняла полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании были представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.