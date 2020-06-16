"С 16 июня мы открываем яснополянский заповедник и теплицу. При желании можно воспользоваться аудиогидом по прогулкам по центральной части, а также осмотреть территорию теплицы. Семьи с детьми могут воспользоваться игровыми путеводителями по усадьбе", — сказано в сообщении.

Во время прогулок рекомендовано соблюдать социальную дистанцию — 1,5-2 метра и по возможности масочный режим.

При этом все здания музея, в том числе дом писателя, закрыты для посетителей.

Музей-усадьба "Ясная Поляна" и его филиалы приостановили прием посетителей с 18 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Также были отменены все мероприятия, проводимые музеем.

Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.