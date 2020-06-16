"Понятно, что три месяца были очень тяжелые, всей индустрии было несладко. Продажи во въездном сегменте у нас упали очень серьезно. По внутренним турам процентов 50 – переносы на август-сентябрь-октябрь, в первую очередь это касается экскурсионных поездок в Москву, Санкт-Петербург, Ставропольский край. Продажи на июнь-июль нулевые", — рассказал он на круглом столе, организованном газетой "Аргументы и факты".

Каверин отметил, что компания постепенно начала выходить из сложной ситуации, на сегодня готовность к перевозкам максимальная.

"Конечно, многое зависит от принимающей стороны, с которой мы работаем в регионах, от того, когда откроются музеи, рестораны и другие объекты. Что касается инфраструктуры железнодорожной, то сделано уже очень многое на вокзалах и в вагонах, чтобы пассажиры получали максимальную защиту. В отличие от отелей у нас не такие жесткие ограничения по количеству людей в одном вагоне, поэтому мы можем перевозить и групповых туристов", — сказал он.

По его словам, больше всего обращений в компанию сейчас поступает от индивидуальных и семейных туристов, при этом все стремятся поехать на юг. "Мы пока видим настороженность туристов к поездкам в среднюю полосу, на север России и Дальний Восток. Что касается Золотого кольца, то все зависит от каждого города – когда там будет открыта наземная программа. С логистикой проблем нет", — отметил Каверин.

Он также добавил, что некоторые регионы России уже сейчас готовы принимать туристов. "Открыта Казань, Карелия, не закрывалась Самара. Готова к открытию Удмуртия, Иркутская область, Улан-Удэ, аккуратно открывается Дальний Восток", — рассказал Каверин.