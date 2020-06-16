"В прошлом году маршрутом воспользовались 1 млн 750 тыс. туристов, как индивидуальных, так и организованных. В этом году тоже рассчитываем на интерес со стороны путешественников – к пляжному, санаторному и другим видам отдыха. Региональные туроператоры – в Сочи, Анапе и других городах у нас уже готовы продавать продукт", — сказал он на круглом столе, организованном газетой "Аргументы и факты".

"Золотое кольцо Боспорского царства" – это маршрут в сфере культурно-познавательного туризма, проходит по местам Юга России, где располагались античные города. Объединяет четыре региона – Краснодарский край, Крым, Севастополь и Ростовскую область, 12 городов-курортов. На маршруте расположены 35 музейных площадок и 27 объектов эногастрономического туризма – винодельни.

"На сегодня Крым и Севастополь уже открыли музеи, пляжи и гостиницы. В Краснодарском крае работают пляжи и санатории, начали открываться отели от 50 номеров, но музеи пока закрыты. Мы вскоре ожидаем дополнительных послаблений по ограничениям", — сказал Константиниди.

Он добавил, что сейчас активно происходит подготовка к сезону. "Вместе с туроператорами мы разрабатываем ряд программ, связанных с эногастрономией (искусство сочетания вина с едой – ИФ), уже открываются винодельни с дегустацией и исторической программой, они соблюдают все меры безопасности. Кроме того, мы совместно с министерством природных ресурсов РФ и туроператорами готовим новые продукты на этот сезон, объединяем историческое наследие с природным. В ближайшее время мы эти программы запустим", — заключил Константиниди.