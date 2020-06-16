"По поводу стимулирования внутреннего рынка. Очень важно, что третий год подряд планируется субсидирование внутренней перевозки в рамках комплексного турпродукта. И цифры, насколько мне известно, предполагаемые на этот год, будут в два раза выше, чем в предыдущие годы. Порядка 800 млн рублей. Это очень серьезный момент, который планирует Ростуризм. Это поможет на внутреннем рынке не только сдерживать цены, но даже, может быть, снизить их", — сказал он на круглом столе, организованном газетой "Аргументы и факты".

Как отметил Осауленко, несмотря на закрытые границы, необходимо обратить внимание и на развитие въездного туризма после окончания пандемии, на новые условия приема иностранных гостей.

"Мы сегодня прекрасно понимаем, что значительная часть туристской инфраструктуры ориентирована на иностранных туристов. И мы здесь должны понимать, что всем своим внутренним туризмом не сможем покрыть ее. Где-то пандемия только вступает в свои права, где-то она уже ушла. Было бы неплохо обратить внимание на въездной туризм, чтобы сделать понятными для иностранных гостей наши условия приема", — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что любая кризисная ситуация мобилизует бизнес, а туротрасль, которая признана одной из самых пострадавших, сама по себе настроена на быстрый возврат, если для этого нет особых преград.

По словам Осауленко, люди устали от карантина, они хотят отправиться в путешествия, но существуют психологические барьеры, страх заразиться коронавирусом. "Мы сталкиваемся с таким психологическим фактором, что путешествия опасны, но потребность в них есть. И вот это противоречие кто-то сегодня должен решать. Надо научиться отдыхать вместе с этим. Очень бы хотелось, чтобы у нас не было пустых санаториев и отелей в июле и августе, чтобы пляжи были не пустые, пусть и с соблюдением социальной дистанции. И кроме профессиональной среды вряд ли кто-то в состоянии это осуществить", — заключил он.

Ранее Ростуризм совместно с туроператорами и Минтрансом РФ объявил о запуске новых доступных маршрутов и направлений для россиян помимо традиционного Юга России. Предполагается организация более 10 чартерных программ по таким направлениям как Алтай, Хакасия, Бурятия (Байкал), Калининградская область и другие.