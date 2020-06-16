Снятие ограничений коснулось Кандалакшского, Терского, Кольского, Печенгского и Ловозерского районов. Работать смогут те гостиницы, гостевые дома и турбазы в этих районах, которые принимают до 20 постояльцев.

Оперштаб предупреждает, что необходимо соблюдать ряд правил. Так, владельцы гостиниц должны согласовать открытие своих объектов через официальный портал оперштаба Мурманской области. В номерах возможно размещение не более двух человек, а если заезжает семья, то не более четырех человек. При этом нельзя размещать постояльцев в возрасте от 65 лет, которые входят в группу риска. Также требуется соблюдение санитарно-эпидемиологических правил — это обработка и проветривание помещений, использование средств защиты.

Также в Мурманской области разработан ряд правил для постояльцев гостиниц и турбаз. Во-первых, они должны через официальный портал оперштаба Мурманской области уведомить власти о своей поездке. Непосредственно перед приездом они также должны сдать тест на коронавирус и иметь при себе справку об отрицательном результате или перенесенном COVID-19.

По данным оперштаба Мурманской области, по состоянию на 10.30 вторника в регионе зафиксировано 4 тыс. 83 случая коронавируса. На Белокаменку приходится 2 тыс. 292 случая. Всего в регионе выздоровели 2 тыс. 810 человек, семеро скончались.