Согласно расписанию на сайте аэропорта Пензы, рейсы "Аэрофлота" будут выполняться ежедневно с вылетом из Москвы в 9:50 мск, из Пензы в 11:55 мск.

Представитель аэропорта сообщил также, что авиакомпания "РусЛайн" планирует возобновить рейсы на маршруте Москва — Пенза с 23 июня.

В настоящее время ежедневные рейсы на этом маршруте выполняет только авиакомпания S7.

В пресс-службе группы компаний S7 "Интерфаксу" уточнили, что авиакомпания выполняет до трех ежедневных рейсов Москва — Пенза. При этом возобновление полетов S7 по маршруту Санкт-Петербург — Пенза, запланированное на 16 июня, пока отложено, точные сроки возобновления пока не определены.

Ранее сообщалось, что "РусЛайн" планировал возобновить полеты из Москвы в Пензу с 1 июня и выполнять их 6 раз в неделю, однако затем дважды сообщал о сдвиге этого срока на неделю. При этом в компании отмечали, что изменения могут иметь место до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не придет в норму. Рейсы на этом маршруте (выполнялись также 6 раз в неделю) авиакомпания приостановила в апреле текущего года из-за низкой загрузки.

Аэропорт Пензы в апреле оставался без авиасообщения. В конце мая S7 Airlines возобновила ежедневные рейсы на направлении Москва — Пенза.