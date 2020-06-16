"Турагентствам с сегодняшнего дня разрешается работа, но без обслуживания туристов. То есть, работа только в онлайне. Но какой смысл открывать турагентство, если туда не могут прийти туристы? Мы понимаем, что Роспотребнадзор пытается риски минимизировать, но эти действия должны иметь смысл. В турагентствах никакого массового потока не наблюдается, если 3-4 человека пришло в день – это уже хорошо. Поэтому мы просили бы Роспотребнадзор это правило пересмотреть, чтобы агентства могли нормально обслуживать туристов в офисе. В средствах защиты, масках и тд.", — сказал он на круглом столе, организованным газетой "Аргументы и факты".

Директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко напомнил, что, если агентствам не позволят открыться, некому будет продавать туры по России.

"Мы должны учитывать, что кто-то должен продавать туруслуги. На сегодня, даже при том, что заявлено, что с 1 июля у нас открываются все внутренние направления, туристические компании повсеместно находятся в самоизоляции. А мы знаем, что свыше 82% организованных туров продают турагентства. Фактически с 1 июля могут начать путешествовать самостоятельные туристы. А если мы хотим, чтобы туризм был массовым и приносил коммерческий доход, его должен кто-то продавать. Но на 16 июня по-прежнему не работают турагентства", — сказал он.

Заместитель гендиректора туроператора TUI Россия также призвал Роспотребнадзор смягчить требования к открытию турагентств и туроператор. "Мы ничем не хуже магазинов, парикмахерских других предприятий сферы услуг. Надо ставить вопрос перед Роспотребнадзором по смягчению этих требований, чтобы туроператоры и турагентства могли возобновить работу", — сказал он.

Как сообщал портал "Интерфакс-Туризм", в указе мэра Москвы Сергея Собянина от 8 июня о том, какие компании могут открываться на втором этапе снятия карантинных ограничений, турагентства не упомянуты, хотя указ позволяет возобновить работу с 16 июня "библиотекам, риэлтерским конторам, службам проката, рекламным, консалтинговым и другим агентствам, предоставляющим услуги гражданам и бизнесу". Как считают юристы, это означает, что агентства, которые откроют офисы 16 июня, рискуют нарваться на штрафы от Роспотребнадзора.