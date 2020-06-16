"В соответствии с информацией департамента образования, к открытию 1 июля будут готовы 534 организации, в которых сможет отдохнуть 51 тыс. 168 детей, но услуги будут предоставляться при соответствии эпидемиологической ситуации в регионе третьему этапу снятия ограничений", — подчеркнула глава региона.

Губернатор поручила департаментам утвердить условия приема детей в оздоровительные лагеря, а также приема детей в детские сады с началом нового учебного года, в частности, обеспечить упрощенный режим оформления необходимых документов, в том числе медицинских.

"Информация о летних событиях должна размещаться на ваших сайтах, страницах в социальных сетях, мессенджерах в доступной, привлекающей внимание формах", — подчеркнула Комарова.

На сегодняшний день в ХМАО подтверждено 4 тыс. 973 случая коронавируса, 220 из них — за последние сутки. Как отметила губернатор, большая часть новых выявленных случаев приходится на Сургут, где за сутки было подтверждено 90 диагнозов "коронавирусная инфекция".

"Коэффициент распространения инфекции 1,19. Напомню, для первого этапа снятия ограничения он должен быть меньше единицы. Показатель охвата тестирования населения у нас высокий в регионе. Наличие свободного коечного фонда — 33%. Для первого этапа, второго и третьего такой показатель должен составлять более 50%", — подчеркнула Комарова.

Как сообщалось, до 23 июня в ХМАО действуют ограничения на фоне распространения коронавируса, в том числе режим обязательной самоизоляции граждан. Соответствующим постановлением губернатора в регионе также продлены ограничения на работу ресторанов и кафе, магазинов. санаториев.

Так, в ХМАО приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.