"С 16 июня возобновляют работу различные парки, а также зоопарк и ботанический сад БФУ им. И. Канта в прогулочном режиме. На их территориях пока остаются нерабочими павильоны, аттракционы, точки общепита", — рассказали в штабе.

С 20 июня начнется плановая госпитализация граждан, ожидающих оперативное вмешательство по различным нозологиям.

При этом в области, как и прежде введен масочный режим. Он действует везде, кроме улиц. Также не отменен 14-дневный режим обсервации в аэропорту "Храброво"и для лиц, прилетающих из других регионов России.

По поручения губернатора Антона Алиханова всем рестораторам и отельерам предписано начать подготовку к открытию. По ее завершению необходимо направить уведомления о готовности в соответствии рекомендациям и требованиям в министерство по культуре и туризму, а также региональное Управления Роспотребнадзора для проведения контрольных мероприятий. Это относится ко всем организациям гостеприимства на территории субъекта.

В Калининградской области по состоянию на 116 июня выявлено 2124 случаев заражения

(1042 человек выздоровели), умерли 34, обследовано на COVID-19 нарастающим итогом 71 615 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 4 832 человек, в том числе 86 в условиях обсерватора.