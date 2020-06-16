"Местным туроператорам стоит сосредоточить свое внимание на межрегиональных маршрутах ", — сказала Санаева на VI Тихоокеанском туристском форуме, который во вторник стартовал в режиме онлайн.

Она отметила, что в силу удаленности Дальнего Востока можно создавать один маршрут с участием нескольких регионов.

Также, по ее словам, для развития туризма в ДФО необходим транспорт — специальные автобусы и программы лояльности для их закупки. Для экотуров нужны вездеходы.

"Железнодорожные круизы у нас ярко высвечены до Байкала, но после какая красота начинается. А железнодорожных круизов там меньше. Это касается также и речных, и озерных круизов. Потому и Лена, и Амур, и Байкал, конечно, нуждаются в этой подвижной технике", — подчеркнула Санаева.

Она отметила, что удачный проект по межрегиональному туризму был создан в сфере детского туризма.

"По детским проектам мы видели очень удачный проект Хабаровск-Владивосток — когда точка прилета был Хабаровск, а вылет — Владивосток. Сахалин, Камчатка, наверное, Байкал с любым регионом Дальнего Востока также может взаимодействовать", — добавила она.

По ее мнению, развитие детского, межрегионального туризма на Дальнем Востоке будет способствовать росту коммерческого, взрослого туризма.

"Очень неплохо на этих срезах, на многотысячных потоках туристических выстраиваются и коммерческие, взрослые потоки. Отработав заранее маршруты, мы видим, что они могут существовать и в коммерческой среде тоже", — считает Санаева.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей. Также глава государства в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы страны по развитию туриндустрии.