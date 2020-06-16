"Уже прошли несколько самостоятельных групп, одну экскурсию провели на экотропе "Тропой леопарда". Возобновлены экскурсии и допуск посетителей на территорию для пеших прогулок группами до пяти человек, с соблюдением мер безопасности", — сообщили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в пресс-службе нацпарка.

Гостям доступны пять вариантов экологических троп с экскурсиями и самостоятельное посещение.

В нацпарке соблюдается социальная дистанция, приняты меры, чтобы при покупке билетов не возникало очереди. Также посетителям измеряют температуру, сохранен масочный режим.

Из-за ограничения по въезду в Хасанский район попасть в нацпарк могут только местные жители.

"Так будет минимум до 22 июня", — уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, национальный парк "Земля леопарда" создан в 2012 году на площади 282 тыс. га в Приморье для сохранения редчайших дальневосточных леопардов. Животный мир нацпарка богат и разнообразен. Здесь на границе России, Китая и КНДР отмечена максимальная концентрация фауны во всей Северо-Восточной Азии. На заповедной территории обитают амурские тигры и дальневосточные леопарды, сохранению которых особое внимание уделяет президент РФ Владимир Путин.

С 28 марта постановлением правительства Приморского края для предотвращения распространения коронавирусной инфекции приостановлена работа кафе, ресторанов, ночных клубов, кинотеатров, фитнес-центров, горнолыжных трасс, пансионатов, домов отдыха, санаториев, детских лагерей. В Приморье действует режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и "социальной дистанции" при посещении общественных мест.