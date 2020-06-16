Конкурс инициирован и проводится АСИ при поддержке министерств по развитию Дальнего Востока и Арктики, природных ресурсов, экономического развития, сельского хозяйства, а также Ростуризма.

"Прием заявок продлится до 10 июля. Отберем 30 команд, 30 регионов на программу "Акселерация". Критерии отбора – наличие на территории уникальных объектов показа различных категорий, экономически обоснованная финансовая модель проекта, привлекательность для инвесторов, просчитанная антропогенная нагрузка, вопрос утилизации отходов в нацпарках и заповедниках, сбалансированность и опыт команды и другие факторы", — сообщила на пресс-конференции во вторник генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Она подчеркнула, что очень важен вопрос взаимодействия между теми, кто будет развивать регион. "За счет нацпроектов обеспечивается софинансирование строительства подъездных дорог, аэропортов, а инвесторы, предприниматели могут строить инфраструктуру, экотропы, кафе, рестораны, объекты досуга", — отметила Чупшева.

Она добавила, что по итогам конкурса будет выбран топ-10 территорий, на которых будет реализована комплексная модель проекта. Они получат возможность привлекать инвесторов и получать софинансирование из федеральных программ, а затем в конце года начать реализацию проектов.

"Думаю, в конце года мы сможем посмотреть готовые решения на нескольких территориях, где будет реализован этот комплексный проект. Конкурс завершится 16 октября", — сказала Чупшева.