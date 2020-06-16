Компания сообщила в пресс-релизе, что в начале июля планирует снова открыть примерно 50% своих отелей. Их количество может увеличиться в зависимости от смягчения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. С начала июня TUI начала прием туристов в своих отелях в Германии и Австрии.

Туроператор также постепенно возобновляет международные перелеты из Германии, Швейцарии и стран Бенилюкса. С июля компания планирует снова выполнять рейсы по ряду направлений, включая Испанию, Грецию, Кипр, Италию, Хорватию, Болгарию и Португалию.

TUI рассчитывает позже этим летом возобновить выездной туризм из Великобритании и стран Северной Европы. Компания будет запускать продажу туров с вылетом из других стран по мере смягчения ограничений на поездки по всему миру.

Помимо этого, TUI планирует постепенно возобновлять отправление круизов. Изначально компания намерена предлагать туристам короткие круизы по Северному и Балтийскому морям.

TUI уже продала около 25% летних путевок. Средняя цена продажи выросла на 14%. Компания зафиксировала существенный рост бронирований в связи со смягчением ограничений на передвижения между странами ЕС.