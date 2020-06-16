"В первую очередь, на мой взгляд, надо ориентироваться на российского туриста. Но пренебрегать возможностью экспорта услуги не стоит и этому есть масса примеров. Байкал посещают миллионы туристов. Там примерно 50% россиян, а 50% иностранные туристы, многие приезжают из Китая и Монголии. Иностранцы едут, они готовы тратить на это деньги. Но мы должны делать все, чтобы привлекать туристов среднего класса из западных, восточных стран (Япония, Южная Корея, Китай). Такой туризм – это один из элементов, на мой взгляд, так называемой мягкой силы", — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Как отметил Иванов, действие электронной визы в ряде регионов уже способствует развитию экотуризма, а с введением ее по всей стране позволит привлечь в Россию еще больше иностранных гостей и увеличит доходы.

"Доля экотуризма составляет 25% в общемировом туризме. Значит, она приносит минимум $4 млрд в день. Мы делаем серьезные шаги по обеспечению безвизового режима для многих стран, ввели электронные визы, которые способствуют привлечению иностранцев, которые готовы платить десятки тысяч долларов, чтобы, например, пожить в палатке на Камчатке", — пояснил он.