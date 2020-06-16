"В ближайшее время объявим конкурс на поддержку предпринимательских инициатив, готовы будем финансировать до 70% стоимости строительства модульных отелей – кемпингов, глэмпингов. Обустройство экологических троп, развлекательной инфраструктуры, информационных табличек. И тут очень важно, что один и тот же инвестор сможет подать заявку как на расширение уже имеющегося глэмпинга или создание нового, так и на обустройство территории вокруг", — сказала она.

По ее словам, Ростуризм уже провел совещание со всеми производителями, бизнес в курсе этой инициативы. После проработки правил предоставления грантов будет объявлен конкурс.

Догузова подчеркнула, что реализация этого проекта особенно важна в условиях, когда россияне не могут выезжать на отдых за границу.

"Мы чувствуем тройную ответственность перед нашими гражданами, поэтому мера поддержки наших предпринимателей рассчитана на то, чтобы за июль-август значительно расширить предложение в части комфортного отдыха в России. Мы ведем работу с регионами, чтобы успеть уже этим летом создать порядка 100 таких модульных проектов – кемпингов, глэмпингов, стоянок для автомобилей", — добавила она.