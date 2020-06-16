"Уверена, что коронавирус и пандемия не повлияют на развитие экологического туризма, а может быть он даже будет более востребован. В целом экологические виды туризма очень динамично развиваются, растут ежегодно примерно на 25-30%. Аудитория туристов, которые отправляются в экологические путешествия, растет с каждым годом и молодеет", — сказала она.

По словам Догузовой, огромное количество молодежи готово ездить на природу и даже предпочитает этот вид отдыха более массовому пляжному отдыху.

"Мы действительно отстали от мировой индустрии экотуризма. Если судить по посетителям национальных парков и заповедных территорий, то в США это 318 млн человек в год, у нас 9 млн человек, а в Кении – 2 млн. Если сравнить наши территории, то очевидно большое отставание", — сказала она.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что в России 13,9% территории занимают национальные парки и особо охраняемые природные территории.

"При этом мы отстаем не только в количестве посетителей парков, мы отстали и в количестве дохода, который может приносить экотуризм. США ежегодно зарабатывают на экотуризме $20 млрд. А мы в 1000 раз меньше, около $20 млн. Даже маленькая Кения зарабатывает $500 млн, а Австралия $3,5 млрд", — подчеркнула Догузова.

Она добавила, что страны-лидеры на протяжении десятилетий системно развивали экологический туризм, поэтому России тоже нужно делать для этого системные шаги.

"Мы – страна, которая занимает первое в мире место по площади особо охраняемых природных территорий. И мы просто обязаны быть одними из лучших в мире в части экологических природных путешествий. Экономика стран не просто зарабатывает на экотуризме. На эти деньги, на доходы от налогов живут заповедники, развиваются, становятся лучше, улучшается инфраструктура. Доходы настолько велики, что позволяют развивать эти заповедники и делать их лучше, комфортнее, удобнее для туриста", — подчеркнула она.