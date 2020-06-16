Согласно сообщению компании, открылись офисы, расположенные на улице Коровий Вал, Петровке и Фрунзенской набережной. Они работают с понедельника по субботу с 9:00 до 20:30, в воскресенье с 9:00 до 16:30.

При этом офисы в терминалах С, D, Е аэропорта Шереметьево по-прежнему закрыты.

"Аэрофлот" начал закрывать офисы продаж в Москве на фоне массовой отмены рейсов из-за COVID-19 в марте этого года. Не останавливали работу только четыре из десяти офисов компании — на Арбате, Тверской-Ямской улице, а также круглосуточные офисы в терминалах B и F Шереметьево.

В июне на фоне снятия карантина в некоторых регионах РФ фиксируется рост авиаперевозок в аэропортах Москвы и в целом по стране примерно в три раза в сравнении с маем, говорил первый замглавы Минтранса РФ, руководитель Росавиации Александр Нерадько.