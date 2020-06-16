По ее словам, у экологического туризма в России огромный потенциал, но на охраняемых природных территориях мало комфортных мест с качественной, доступной инфраструктурой. Как считают в Ростуризме, среди прочего развитию экологического туризма в России мешают законодательные барьеры.

"У нас большое число законодательных барьеров. Мы сейчас формируем вместе с министерством экологического развития, с агентством стратегических инициатив блок законодательных инициатив, которые позволят развивать экотуризм системно, не нарушая экологию, а наоборот, помогая экологическим территориям и внося вклад в их развитие", — сказала Догузова.

По ее словам, Ростуризм планирует внести в законодательство изменения, которые бы позволили выделить туристские территории, территории рекреации, на землях, прилегающих к особо охраняемым природным территориям, и "сформировать на них понятные четкие правила игры для инвесторов, чтобы не повторилась история Байкала, а также чтобы этот отдых был доступен для наших граждан".

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что вокруг озера Байкал из-за бесконтрольной застройки частными объектами размещения возникли серьезные проблемы со сливом сточных вод в озеро.

Догузова подчеркнула, что еще одна проблема развития экологического туризма в России – отсутствие информации о тех местах, которые доступны уже сейчас. "Мы сверяли информацию с производителями глэмпингов – у нас в стране порядке 150 глэмпингов на разных видах территорий, но мы зачастую практически ничего про это не знаем, так как нет удобного комфортного, по принципу единого окна, доступа к этой инфраструктуре, позволяющего выбрать удобный для себя объект", — сказала она.

По ее словам, в рамках модернизации национального туристического портала Russia.travel на нем появится блок по возможностям экологического туризма.