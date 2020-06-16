"В России 13,9% территории – это нацпарки, особо охраняемые природные территории. По этому показателю у нас первое место в мире, однако лишь 12% россиян посещали эти места. При этом десятки миллионов туристов в год бывают в нацпарках в Кении, США, ЮАР", — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Иванов отметил, что в целом мировая отрасль экологического туризма приносит $1 млрд дохода в день. "Если мы будем развивать свой экологический туризм, у нас и экономика задвигается, и возможности для отдыха людей резко увеличатся. Не нужно будет ждать открытия заграницы", — сказал он.

По мнению Иванова, пандемия коронавируса подстегнула развитие внутреннего и экологического туризма в России. "У этих отраслей огромный потенциал, но сейчас они развиты крайне слабо. Большинство россиян не были в самых красивых местах в РФ, это Карелия, Кижи, Валаам, Центральная Россия, Кавказ нечерноморский, Урал, Сибирь, Якутия, Приморье, Дальний Восток. Одна Камчатка чего стоит", — отметил он.

В то же время, считает он, для привлечения туристов не хватает инфраструктуры. "Нужны маленькие аэропорты, куда садились бы самолеты максимум на 20 мест рядом с национальными парками. А также гостиницы, но не бетонные высотки, а маленькие домики вблизи парков. Этим необходимо заняться – и в первую очередь малому и среднему бизнесу", — подчеркнул Иванов.

Он добавил, что сейчас все еще трудно дешево добраться до Дальнего Востока, хотя правительство и субсидирует рейсы. "Лет 10-15 назад из Владивостока было гораздо дешевле слетать в Австралию, чем в Москву. Сейчас стало полегче, государство и дальше будет вкладываться в развитие туризма. Камчатка – очень перспективное направление. Например, там можно круглый год кататься на горных лыжах и заниматься серфингом", — заключил Иванов.