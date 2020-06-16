"В Забайкальском крае в системе социальной защиты планируется открыть семь загородных оздоровительных лагерей, где отдохнет 481 ребёнок. Все дети вместе с сотрудниками лагерей сдадут анализы на антитела и COVID-19", — сказано в сообщении.

Кроме того, регулярная дезинфекция будет проводиться в корпусах лагерей и на въезде в него.

"На протяжении всей летней смены на въезде будет работать пост охраны и фильтр, который обязана пройти каждая приезжающая машина с продуктами. (...) Все лагеря в системе социальной защиты будут закрыты для посторонних, сотрудники будут работать в сменах по 14 дней ", — сообщает пресс-служба.

По данным на утро 16 июня в Забайкальском крае зарегистрировано 2 тыс. 263 человека, зараженных коронавирусом, умерли 40 жителей региона.